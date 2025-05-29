В МИД Турции предупредили Россию о рисках из-за позиции на переговорах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил Россию о возможных дипломатических рисках. Дипломат высказался о переговорах в интервью TRT Haber.

По словам Фидана, жесткая позиция Москвы на переговорах может привести к ее изоляции на международной арене. Министр в беседе с порталом указал и на реакции сторон на недавнее заявление Дональда Трампа о необходимости прекращения огня.

«Без гибкости Москва окажется в проигрышном положении перед лицом США и мирового сообщества, требующего мира», — подчеркнул министр.

Перспектива второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле остается под вопросом. Украинская сторона отказывается подтверждать участие, требуя от России представить конкретные предложения по условиям прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова раскритиковала Украину из-за позиции по переговорам.