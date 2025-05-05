В Турции задержали организатора крупной мошеннической схемы хищения средств из Соцфонда РФ

Полиция Турции задержала одного из организаторов крупной коррупционно-мошеннической схемы, в результате которой было похищено более 2 млрд руб. из Социального фонда России (СФР), сообщил источник RTVI.

Отмечается, что задержанным оказался бывший управляющий ингушским филиалом фонда Ислам Сейнароев. Его задержали по межгосударственному запросу российских правоохранительных органов.

Сейнароев, владеющий бизнесом в Турции по оптовым поставкам фруктов, не оказал сопротивления при задержании и в настоящее время проходит подготовку к экстрадиции в Россию.

Следственный департамент МВД считает Сейнароева одним из ключевых организаторов мошеннических схем, связанных с хищением средств соцфонда. Подозреваемыми по этому делу также являются Магомед-Башир Калиматов — брат главы Ингушетии Махмуда Калиматова, а также ряд других фигурантов — бывших сотрудников «Почты России» и социального фонда.

Расследование крупных махинаций началось в феврале 2023 года. По данным следствия, по этому делу проходят около сорока участников, большинство из которых ранее работали в ингушском управлении «Почты России» и социальных структурах.

Следствие полагает, что по схеме организованного преступного сообщества (ОПС) в мошенничество были вовлечены сотрудники центральных структур. Отмечается, что они могли легализовывать похищенные средства.

По предварительным данным, Сейнароев выступал связующим звеном между организатором схемы и другими участниками.

В его декларациях о доходах не указана зарубежная недвижимость, что может свидетельствовать о проведении финансовых операций за границей. Следователи предполагают, что фигурант может обладать информацией о коррупционных связях внутри центральных структур и о конкретных схемах уклонения от налогов и легализации преступных доходов.

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