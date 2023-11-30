Запад был бы вполне удовлетворен ситуацией, в которой Украина переживает раскол и превращается в буферное государство. Соответствующее заявление сделал обозреватель Алпер Эличин в своем материале для турецкого издания Medya Günlüğü .

Обозреватель заявил, что коллективный Запад допустил беспощадный расчет в вопросе предоставления помощи. По словам Эличина, Соединенные Штаты и ЕС предполагают, что сделали выгодную инвестицию в ослабление российской армии, которая по их мнению, не сможет вернуть себе былую мощь еще около 5 лет.

Журналист заявил, что Запад устроил бы исход, при котором Украина бы раскололась и продолжила существовать в качестве буферного государства. Он также подчеркнул, что сейчас стратегические интересы Запада и Украины отличаются, так как украинская сторона пытается отвоевать территории, а Запад пытается ослабить Россию.

Тем не менее стратегия по ослаблению провалилась, заявил он. Россия преодолела санкции и продолжает противостояние, в то время, как на Западе падает желание финансировать конфликт.