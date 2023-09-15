В Турции зарегистрировали девять случаев заражения штаммом коронавируса Eris

По меньшей мере девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 («эрис») зафиксированы в Турции. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

«Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции», – подчеркнул Коджа.

Он добавил, что ситуация не дает поводов для беспокойства. По его мнению, новый вариант COVID-19 может прийти в Турцию, поскольку он начал активно распространяться в других странах. Ранее о случаях обнаружения нового штамма стало известно в США и Китае.

Глава турецкого Минздрава сообщил, что в местных лабораториях регулярно проводятся анализы и тесты на коронавирус. По словам Коджа, в основном врачи диагностируют у больных вариант «омикрон». Результаты исследования, отметил руководитель ведомства, известно на международном уровне.

15 сентября агентство LETA со ссылкой на главу отдела внешних коммуникаций РТУ Дита Арайя сообщило, что в Латвии обнаружили новый вариант вируса COVID-19 – «эрис». Отмечалось, что новый штамм был выявлен в сточных водах 16 самоуправлений страны. О случаях заражения инфекцией не говорилось.