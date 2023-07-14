В Удмуртии зафиксировали первый случай чумы у свиней

В Удмуртии зафиксировали первый случай заражения свиней африканской чумой, сообщили в пресс-службе главы региона.

В ведомстве отметили, что диагноз у животных подтвердился при исследовании материала от кабана, которого добыл охотник на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег». Он на находится рядом с деревней Старый Аргабаш Кизнерского района. Саму тушку кабана пришлось сжечь, а в районе места охоты установили сооружения для дезинфекции.

На данный момент ветеринары региона проводят мероприятия для того, чтобы предотвратить распространение и ликвидацию заболевания. Также были определены границы предполагаемых зараженных объектов. Также в пресс-службе добавили, что ветеринарная служба каждую неделю будет исследовать поголовье свиней в течение карантина. Зона их работы определена пятью километрами.

Африканская чума свиней (АЧС) – это смертельная болезнь свиней, которая поражает как домашних, так и диких свиней. Инфекция не представляет опасности для человека.

Ранее о второй с 2023 года вспышке АЧС сообщали из Владимирской области. Смерть свиньи зафиксирована в селе Иваново.

В Бурятии на фоне вспышки АЧС в разных регионах России были организованы масштабные учения по ликвидации африканской чумы свиней.

Также сообщения о вспышке смертельного заболевания у парнокопытных известно из Латвии, Литвы и Эстонии.