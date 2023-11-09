«В угоду собственной безопасности»: почему Франция вслед за Италией пошла наперекор США

Пока США продолжают активно поддерживать Израиль в конфликте с ХАМАС, уже вторая страна из блока НАТО решается на оказание помощи Палестине. Сначала Италия объявила об отправке туда мобильного госпиталя, а теперь Франция созывает конференцию по гумпомощи сектору Газа.

Политолог Александр Андрианов объяснил, почему государства, которые принято считать сателлитами США, вдруг пошли наперекор им. Дело, по словам эксперта, даже не в том, что они хотят выглядеть лучше в глазах мировой общественности, осуждающей убийства мирных жителей.

«Франция и Италия просто работают на опережение в угоду собственным интересам. Арабо-израильский конфликт затягивается, количество жертв растет. Вместе с тем растет и возмущение всего арабского мира. Митинги у израильских посольств в разных странах уже были, как и антиизраильские митинги в целом. Следующий этап — это еврейские погромы», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Италии и особенно во Франции, напомнил Андрианов, проживает довольно много мигрантов с арабскими корнями. В любой момент они могут выйти на улицы и начать поджигать машины, громить магазины, принадлежащие евреям, вылавливать случайных израильтян в толпе и творить самосуд. Ответ на это бесчинство со стороны еврейской диаспоры не заставит себя долго ждать.

«В итоге европейцы получат арабо-израильский конфликт, по сути гражданскую войну, на улицах своих городов. Чтобы этого не допустить и остудить горячие головы, Италия и Франция предпринимают превентивные меры, проявляя формальную, а иногда и не совсем формальную заботу о жителях сектора Газа. Чтобы успокоить тем самым негодующий арабский мир. Когда ты рискуешь получить войну в собственных городах, тут уже не до указок США и не до блока НАТО – надо прежде всего думать о собственной безопасности», — подчеркнул Андрианов.

Политолог не исключил, что к Франции и Италии присоединятся и другие страны, где проживает достаточно много арабского населения. Например, Германия.

Ранее мы сообщали, почему Италия пошла наперекор США с помощью плавучего госпиталя.