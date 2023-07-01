В украинском городе Купянске, находящимся под контролем Киева был «запрещен труд». О происходящем в своих соц. сетях рассказал член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

В своем посте Рогов рассказал, что возле здания купянской администрации десятилетия простояла буквенная скульптура, гласившая «Слава труду». После недавнего приказа, поступившего от украинских властей, слово «труду» было заменено на «ЗСУ» (ВСУ).

Рогов иронизирует над решением властей, заявляя, что слово «труд» является пропагандой русского мира. Он также отметил, что скульптура была заменена из-за резкого роста уровня безработицы и цен на товары 1-ой необходимости в Купянске.

23 июня поступала информация о том, что ВСУ перебросили свои резервы на направление Купянска. Известно, что в составе украинских колонн имеется бронированная техника и танки. Сообщается также, что судя по внешнему виду, техника еще новая и не участвовала в боевых действиях прежде.