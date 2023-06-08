В «Укргидроэнерго» сообщили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС уже не подлежит восстановлению. По его мнению, вместо нее придется отстраивать новую станцию. На это может уйти минимум пять лет, сообщил он в соцсетях.

«Ведь, мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции», – сказал Сирота.

Глава «Укргидроэнерго» подчеркнул, что сначала поврежденную дамбу нужно перегородить и обеспечить жителей, сельское хозяйство и промышленность водой. Он отметил, что вода из Каховского водохранилища из-за инцидента на Каховской ГЭС может уйти в течение четырех дней.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали гидроэлектростанцию, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта. По официальным данным властей Херсонской области, плотина не была полностью разрушена – повреждения зафиксированы на 11 из 28 пролетов станции. Вода из Днепра в результате взрывов стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течение, в результате чего станция была затоплена.

Также в зоне подтопления оказался город Новая Казовка и еще больше 18 населенных пунктов. В зоне риска остаются порядка 30 деревень и поселков. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС.

В результате инцидента, по данным представителей власти, Херсонская и Запорожская области могут получить серьезный экологический ущерб.