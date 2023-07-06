В Вашингтоне заявили об отсутствии новостей по поставкам кассетных боеприпасов Украине

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что администрация США активно обсуждает вопрос поставки Киеву кассетных боеприпасов, однако на данный момент новостей по этому поводу нет. Об этом Бейтс сообщил в четверг, 6 июля. Его цитируют РИА Новости.

«Это находится на этапе активного обсуждения. На данный момент у меня нет объявления, которое можно сделать», – сказал Бейтс.

6 июля Национальное общественное радио (NPR), ссылаясь на источники, сообщило, что в четверг администрация президента США Джо Байдена в четверг объявит решение о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Международная неправительственная организация Human Rights Watch считает передачу ВСУ такого типа вооружения неправильным. В организации заявили, что использование кассетных боеприпасов приведет к долгосрочным последствиям – в первую очередь пострадают мирные жители.

Кассетные боеприпасы входят в перечень запрещенного оружия в международной конвенции. Ее ратифицировали 123 государства, в число которых не вошли США и Украина.

В апреле 2023 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые поставляют на Украину свое оружие и боеприпасы, однако реакции на это не последовало. Ранее официальные лица России, в том числе президент страны Владимир Путин сообщил, что любое поставленное Западом оружие ВСУ, будет становиться законной целью для ВС РФ.