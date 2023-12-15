Британия близится к принятию решения об отправлении своих ВС на территорию Украины для участия в вооруженном конфликте. Соответствующее заявление сделал бывший украинский посол в британской столице Вадим Пристайко, его слова передает местное издание «Страна.ua» .

Как заявил экс-дипломат, сразу несколько государств коллективного Запада рассматривают возможность отправки своих армий на территорию Украины. Пристайко утверждает, что в числе этих стран имеется и Соединенное Королевство. Тем не менее никто из украинских союзников пока в этом не признается, заявил посол.

По его словам, представители западных стран будут до последнего отрицать тот факт, что рассматривают вероятность отправки своих войск на Украину. Пристайко заявил, что они до последнего момента будут утверждать, что «лучше отдадут все что угодно».