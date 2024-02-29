В Великобритании готовится план передачи власти на случай смерти Карла III

В Букингемском дворце был подготовлен план для передачи власти в Великобритании в случае смерти действующего короля государства Карла III. Сообщается, что данный план был назван «Менайским мостом», и он описывает процесс передачи власти наследнику монарха, принцу Уильяму. В то же время, в детали данного плана старательно не посвящается младший наследник короля – принц Гарри, сообщает The Mirror.

Ранее у Карла III был диагностирован рак, после чего он отказался участвовать в публичных мероприятиях. Тем не менее утверждается, что данный план поступил в разработку еще после смерти королевы Елизаветы II. Офицер службы охраны королевской семьи Саймон Морган заявил, что даже сам Карл III, восходя на трон заявил, что будет исполнять свои обязанности столько, сколько ему отведено.

«Ему 73 года, и мы должны держать это в уме…», – добавил Морган.

Известно, что новая операция во многом напоминает план «Лондонский мост», разработанный около 60-ти лет назад на случай королевы Елизаветы II. Такие планы создаются для прописывания всех мероприятий и траура в королевстве, а также вступления на престол наследника монарха в случае действующего.

Эксперт по вопросам, связанным с жизнью королевской семьи Том Куинн заявил, что при дворце «никто не доверяет» младшему сыну короля, принцу Гарри после того, как были опубликованы его мемуары, в которых он говорил о большом количестве конфликтов в королевской семье. В частности, принц обвинял свою семью в том, что узнал о кончине бабушки из новостей.

По словам Куинна, процесс передачи власти скрывается от принца Гарри потому что тот обратится к СМИ в случае, если почувствует себя ущемленным или обделенным.