В Великобритании назвали победу Трампа на выборах самой большой опасностью

Как сообщают авторы, гражданские иски и уголовные дела против Трампа лишь сыграли ему на руку в то время, как его оппоненты из партии демократов лишь теряют электорат. Журналист выразил мнение, что в течение следующего года, любая ошибка от кандидатов в президенты может изменить исход всего голосования и «перевернуть мир».

Там также заявили, что в случае переизбрания, у Трампа появился бы карт-бланш в его «стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам». По мнению автора, потенциальное избрание Трампа вызывает отчаяние во всех мировых парламентах и залах заседаний совета директоров.

Журналист указал на то, что американский политик готов воевать с каждым институтом, осмелившимся встать на его пути, в том числе, и с судами и американским Минюстом. Подчеркивается, что если Трамп вернется к власти, то он только закрепит в себе уверенность в том, что нормами и обычаями себя связывают лишь проигравшие.