В Великобритании оценили эффективность российских РЭБ
Фото: [Валентин Спринчак/ТАСС]
Российские ВС эффективно применяют средства РЭБ в зоне проведения СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделали авторы британского журнала The Economist в своем последнем материале.
Журналисты отметили тот факт, что российские солдаты успешно сбивают с курса западные ракеты дальнего действия GMLRS, которые запускаются украинскими ВС из западных HIMARS. Более того, российские средства также показывают свою эффективность в борьбе с украинскими дронами, которые впоследствии теряют связь с оператором или остаются без систем наведения, подчеркивают британские авторы.
В журнале заключили, что РФ на протяжении долгого времени финансировала в развитие отечественных систем, что по итогу вылилось в российское преимущество в данном виде вооружения.