Журналисты отметили тот факт, что российские солдаты успешно сбивают с курса западные ракеты дальнего действия GMLRS, которые запускаются украинскими ВС из западных HIMARS. Более того, российские средства также показывают свою эффективность в борьбе с украинскими дронами, которые впоследствии теряют связь с оператором или остаются без систем наведения, подчеркивают британские авторы.

В журнале заключили, что РФ на протяжении долгого времени финансировала в развитие отечественных систем, что по итогу вылилось в российское преимущество в данном виде вооружения.