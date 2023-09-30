В Великобритании признали бессилие ВСУ перед авиацией РФ

Украинские ВС бессильны перед авиацией РФ, в особенности, истребителей Су-25 и вертолетов Ка-52. Соответствующее заявление сделал бывший вице-маршал британских ВВС Шон Белл в беседе с телеканалом Sky News .

Белл выделил эти 2 единицы техники и уточнил, что Су-35 – это мощное оружие, которое российские ВС умело совмещают с планирующими бомбами. Военный объяснил, что это позволяет российским истребителям оставаться в пределах недосягаемости для украинских ПВО систем.

Эксперт также отметил вертолет Ка-52, прозванный «истребителем танков». Беллу понравилась его маневренность и скорость. Он заявил, что этот вертолет доставляет украинским ВС большие проблемы, мешая их продвижению в рамках контрнаступления.