В Великобритании признались, что оказывали Украине поддержку еще до 2022 года

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что Лондон, Вашингтон, а также другие союзники начали оказывать поддержку Киеву еще до февраля 2022 года. Об этом глава ведомства сообщил в среду, 12 июля, в рамках саммита НАТО.

Саммит проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля. В нем участвуют главы государств, которые входят в альянс, в том числе президент Джо Байден.

«Британия со Швецией, Канадой и Соединенными Штатами (перед началом российской военной операции против Киева – ред.) были заинтересованы в Украине и наращивали ее возможности», – сказал Уоллес.

Он также отметил, что сейчас есть полное понимание того, что Украина станет членом НАТО, однако теперь этот вопрос решит время.

Ранее официального приглашения в НАТО ожидал президент Украины Владимир Зеленский, который также находится на полях саммита. Несмотря на это, представители Североатлантического альянса, в их числе генсек организации Йенс Столтенберг, заявляли о невозможности интеграции Украины.

В среду, по информации телеканала Sky News, лидеры стран G7 объявят гарантии безопасности Украины.

В апреле 2022 МИД РФ направил ноту протеста государствам, которые поставляют Украине оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца.