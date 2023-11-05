В Великобритании рассказали об упущенном Киевом шансе победить

Военный считает, что украинские ВС не смогли достичь успеха в рамках контрнаступления по вине Запада, промедлившего с этим. Кемп подчеркнул, что у украинской стороны не оказалось нужного для перехвата инициативы оружия, и перспективы не выглядят лучше в дальнейшем, когда внимание мирового сообщества окончательно переключится на конфликт на Ближнем Востоке.

По мнению полковника, Украина могла бы обеспечить себе дальнейшую поддержку от Запада, если бы у ее солдат получилось прорвать оборону ВС РФ до наступления холодов. На данный момент, по словам военного, таких гарантий уже нет, а провал связан, в том числе, и с тем фактом, что Запад затянул с поставками оружия из-за страха, что Россия ответит на это.