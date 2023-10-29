В Великобритании сообщили о споре Зеленского и Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют разногласия в плане окончания контрнаступления украинской армии. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что, по мнению Залужного, контрнаступление почти закончилось, и теперь необходимо удерживать то, что есть, однако Зеленский не соглашается принять такую позицию.

Добавляется, что лидер Незалежной знает, что терпение Запада не бесконечно, поэтому недоволен неудачами летнего контрнаступления.