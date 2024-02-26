В Великобритании умер Джейкоб Ротшильд, финансировавший военный конфликт на Украине
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В Великобритании в возрасте 87 лет скончался барон Джейкоб Ротшильд, глава британской ветви знаменитых банкиров, сообщает The Sun.
Британский пэр начал свою карьеру еще в 1963 году в семейном банке.
Джейкоба Ротшильда считают одним из главных зачинщиков военных конфликтов последних трех десятков лет во всем мире. На его деньги финансировались цветные революции в Африке, Грузии, Киргизии и на Ближнем Востоке. Семья Ротшильда участвовала и в спонсорстве конфликта на Украине.
Семья банкира сообщила, что он будет похоронен в соответствии с еврейским обрядом во время маленькой семейной церемонии.