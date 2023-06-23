В Великобритании возмутились тем, что Байден не поддерживает кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО
Фото: [Бен Уоллес/dpa/picture-alliance]
Президент США Джо Байден оказал Британии «плохую услугу», заблокировав выдвижение Бена Уоллеса на пост главы НАТО, пишет The Telegraph.
По мнению издания, такое пренебрежение может нанести ущерб особым отношениям Лондона и Вашингтона.
Сам министр обороны Великобритании Бен Уоллес, кажется, уже смирился с тем, что его желанию возглавить альянс «не суждено сбыться».
Изначально фаворитом Байдена была премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Ее кандидатуру также поддерживали Франция и Германия. Однако визит Фредериксен в Вашингтон не убедил Байдена в том, что она достойна занять этот пост.
The Telegraph предположил, что Вашингтон попытается убедить действующего генсека Йенса Столтенберга еще на год остаться во главе НАТО.