Заместитель министра по делам бизнеса и торговли Нусрат Гани заявила, что санкции, введенные в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, останутся и после ее завершения.

Об этом она сообщила, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

«Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта», – сказала Гани.

Она понадеялась, что ограничения в отношении РФ будут настолько эффективными, насколько это возможно. Гани заявила, что введенные санкции должны гарантировать уверенность в том, что экономика российского государства не сможет быстро восстановится.

В 2022 году на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций против ВТБ и «Аэрофлота» соответственно. Эти меры предполагают замораживание активов банка в стране и ограничение возможности авиакомпании выполнять рейсы в королевство. Он отмечал, что предстоящий пакет экономических санкций будет самым строгим, который Россия когда-либо сталкивалась.

Страны Запада, в числе которых США, Канада, Великобритания, начали беспрецедентное санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва справится со всеми ограничениями, а экономика страны выстоит.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.