В Великобритании заявили о провале израильской разведки

Внезапная атака ХАМАСа в пятидесятый юбилей Войны Судного дня навсегда останется в истории, как проваленная задача разведки Израиля. Соответствующее заявление сделал журналист из Великобритании Питер Бомонт в колонке местной газеты The Guardian .

Автор подчеркнул, что у боевиков из сектора Газа ушло всего пару часов на прорыв пограничных заграждений на юге Израиля. Тем не менее, разведка Израиля оказалась абсолютно не подготовлена к подобным событиям.

На тот же факт указал вице-президент Института Ближнего Востока Брайан Катулис, передает издание WSJ. По его словам, трудно представить провал такой большой системы безопасности в новейшей истории израильского государства. Он также удивился тому факту, что никто из государств-союзников Израиля не заметил факт подготовки ХАМАСа к своей атаке.