По словам британского эксперта Александра Меркуриса, окружение украинского лидера Владимира Зеленского обращает внимание, что глава государства становится все более эмоциональным и неустойчивым. Об этом он сообщил в своем блоге на одно из видеохостингов.

Он добавил, что американские партнеры Незалежной и ряд высокопоставленных людей Киеве считают, что Зеленский испытывает панику и начинает сходить с ума при требованиях разрешения украинской армии наносить удары по территории нашей страны.

По мнению эксперта, он все меньше доверяет Вашингтону и действующему президенту Штатов Джо Байдену, а также многим из своего окружения. Зеленский убежден, что Белый дом планирует договориться о заморозке конфликта до президентских выборов, запланированных на ноябрь.

Он отметил, что президент Незалежной возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на мирную конференцию, которая планируется в Швейцарии в середине месяца.