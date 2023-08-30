В Великобритании заявили об отсутствии шансов у Украины на вступление в ЕС

У Украины нет шансов присоединиться к Европейскому союза, считает обозревать The Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп.

По его мнению, Украину не примут в союз, так как это слишком дорогой процесс. Кроме того, из-за конфликта страна будет разорена.

«Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины, – это не питать напрасных надежд на членство в каком-то неопределенном будущем», – написал Кемп.

Кемп утверждает, что ситуация может поменяться в том случае, если у Евросоюза получится внести весомые изменения в распределение бюджета, а также в процесс принятия решений. По мнению Кемпа, этого скорее всего не произойдет.

Полковник также считает, что членство Украины в ЕС, привнесет дисбаланс в сам союз, а именно – нарушит баланс власти. На данный момент, отметил Кемп, его поддерживают Германия и Франция. Украина может повлиять на эту установку из-за размера населения, отмечает полковник.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. В июне 2022 года главы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии на саммите в Брюсселе статуса кандидатов на вступление в союз.

На данный момент членами Евросоюза являются 27 государств, в том числе Хорватия, Чехия, Швеция, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния и Словакия. Последней страной, интегрировавшейся в союз, стала Эстония. Это произошло в 2004 году.