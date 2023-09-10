В Великобритании жалуются на малочисленность ВВС

Британские ВВС нуждаются в большем количестве истребителей и не имеют достаточных резервов на случай столкновения с РФ. Соответствующее заявление было сделано в отчете комитета по обороне Соединенного Королевства.

В отчете отмечается нехватка техники и резервов. Подчеркивается, что в случае столкновения «с равным соперником», Британии придется беречь каждую единицу техники. В качестве примера «равного соперника», в отчете в пример приводится Россия.

Согласно информации комитета по обороне, у Британии есть чуть больше двухсот самолетов с неподвижным крылом. Среди них, 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. Самолетов для радиообнаружения и наведения у Великобритании и вовсе нет.

Эксперты считают, что выйти из положения можно, закупив истребители F-35, но в комиссии считают, что это слишком дорого обойдется Королевству.

Из-за подобной нехватки, у государства имеются проблемы и с подготовкой пилотов. В отчете указано, что Британии придется потратить более 50 миллионов фунтов на обучение персонала за границей.