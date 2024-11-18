Николас Мадуро, президент Венесуэлы, в своем выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV, заявил, что разрешение властей США, Франции и Великобритании Украине атаковать российские территории с помощью своих ракет указывает на новый этап мести и безумия.

«Они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — отметил Мадуро.

Согласно информации газеты The New York Times, основанной на анонимных источниках в американской администрации, президент США Джо Байден впервые одобрил использование украинскими силами американских ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России. Этот шаг был предпринят на фоне сообщений о возможном присутствии северокорейских сил в Курской области.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американскими ракетами вглубь территории России.