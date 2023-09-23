В венгерском МИД рассказали о гарантиях Лаврова

После встречи с главой российского МИД в рамках Генассамблеи ООН, Сийярто сообщил, что вновь получил от коллеги гарантию того, что поставки не прекратятся и будут продолжены «в соответствии с рамками контрактов».

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что злится на правительство Украины из-за возросших цен на транзит нефти из России, что способствует росту инфляции в Венгрии. Несмотря на это, Орбан подчеркнул, что осознает тот факт, что украинцы ведут боевые действия без нужных средств, при этом не собираясь завершать конфликт.