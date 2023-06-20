В Венгрии арестовали жителя Норвегии, планировавшего массовое убийство

В Будапеште арестовали жителя Норвегии, который готовил массовое убийство «превосходящее» событие 2011 года, когда ультраправый экстремист Андерс Брейвик убил 70 человек в лагере на острове Утойя и устроил взрыв в Осло, в результате чего погибли еще 8 человек.

О задержании иностранца сообщили ТАСС со ссылкой на Главное полицейское управление по Будапешту. Отмечается, что преступник разместил угрозы на портале обмена видеоматериалами. Мужчину, чье имя не называется, задержали в прошлую среду, 14 июня.

В материалах дела говорится, что мужчина хотел «превзойти Брейвика». Материалы с угрозами он размещал на норвежском и английском языках.

По информации норвежской полиции, с которой связались коллеги из Венгрии, задержанный раннее уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления.

В субботу, 17 июня, мужчину официально обвинили в намерении совершить массовое убийство. По данным венгерских властей, подозреваемый может страдать психическими расстройствами. На данный момент мужчина находится в психиатрической клинике.