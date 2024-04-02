В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

Центр основных прав в Венгрии объявил американского президента Джо Байдена «персоной нон грата» на предстоящей Конференции консервативных политических действий. Соответствующее заявление сделали представители Центра в официальных соцсетях.

В посте они разместили объявление об этом, добавив к публикации картинку американского лидера с соответствующей подписью. К участию на предстоящем мероприятии не ждут гостей, потенциально способных заблудиться на сцене, пошутили организаторы.

В конце текущего месяца в столице Венгрии пройдет третья Конференция консервативных политических действий. В прошлом году американский политик Дональд Трамп направлял участникам мероприятия видеообращение, но имеются ли у него подобные планы в текущем году – неизвестно.

В ответ на обращение трампа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны рады видеть Трампа в гостях, вне зависимости от наличия статуса президента.