В Венгрии призвали Евросоюз выстраивать отношения с Россией

Государствам ЕС нужно думать о том, как выстроить взаимоотношения с РФ в диалоге о создании новой архитектуры европейской безопасности. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью с изданием Kurier .

По словам министра, взаимоотношения России и Украины никак не должны повлиять на отношения между Москвой и ЕС. Бока считает, что страны Евросоюза должны обсуждать с российской стороной архитектуру безопасности Европы, что закономерно значит, что обсуждать и РФ. Министр подчеркнул, что государства в Европе «нуждаются» во взаимоотношениях с Россией.

Недавно российский президент Владимир Путин сообщил о планах по взаимоотношениям с Европой. Он отметил, что РФ не станет навязывать себя и «не захлопывает дверь». Он также дал комментарий касаемо выражения «окно в Европу», заявив, что этот термин является некорректным. Президент считает, что «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».