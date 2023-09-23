В Венгрии выступили против новых антироссийских санкций

Венгрия официально выступает против принятия новых пакетов санкций от Евросоюза в отношении РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью с изданием ТАСС .

Сийярто заявил, что надеется на то, что наступит время, когда Восток и Запад смогут возобновить цивилизованное сотрудничество. Он выразил мнение, что в новом пакете санкций в отношении РФ нет необходимости, и отметил, что государства Европы страдают от этих санкций больше, чем сама Россия.

Он также указал на тот факт, что санкции Евросоюза никем профессионально не оцениваются и не анализируются. Глава венгерского дипведомства подчеркнул, что санкции ЕС против РФ зачастую несут «эмоциональный и идеологический характер».