В Венгрии заявили, что Евросоюз готовится к мировой войне

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил с заявлением о том, что Евросоюз готовится к мировой войне. И связано это с ухудшением ситуации для Киева на фронте, пишет РИА Новости в понедельник, 22 апреля.

По данным издания, Сийярто заявил, что на фронте для Украины ситуация только ухудшается, поэтому Брюссель уже реагирует на это, готовясь к мировой войне. Такой вывод можно было сделать, уверен Сийярто, после заседания военачальников, которые только и говорили о поставке оружия Украине уже с опустошенных складов.

Отдельно глава МИД Венгрии отметил, что военная помощь Украине со стороны Запада уже особо не смогла принести успехов на фронте для Киева. Если этого не произошло, то почему это может сработать сейчас, интересуется политик.