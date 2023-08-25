В Венгрии заявили об ошибочном выборе стратегии Запада на Украине

Стратегия ЕС и Соединенных Штатов в вопросе конфликта на Украине является ошибочной, и расплачиваться за этот выбор придется гражданам Украины и Европы. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал M1.

Орбан заявил, что Запад не сможет нанести РФ поражение с той стратегией, которую он выбрал. Политик уточнил, что имеет в виду стратегию, при которой украинские ВС принимают участие в боях, а Запад обеспечивает их оружием и средствами.

Орбан подчеркнул, что при сложившейся ситуации нужно либо добиваться мира, либо менять стратегию. Он заявил, что новая тактика подразумевала бы отправку западных войск на территорию Украины, но коллективный Запад отказывается от таких действий.

Ранее правительство Венгрии заявило, что не будет поставлять оружие Украине. В кабмине государства уточнили, что Венгрия выступает за скорейшее начало переговоров.