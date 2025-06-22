Помощник главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мир с Россией для Украины якобы достижим, если доказать свою силу Москве.

Эти слова украинского политика вызвали жесткую критику в Венгрии.

Так, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х написал, что теперь Россия имеет право делать с Украины все, что угодно, так как киевские власти безумны.

Ранее сообщалось о том, что семья вице-премьера Украины Чернышова вслед за ним сбежала за границу. Сын Чернышова покинул территорию страны 19 июня, а его супруга — на следующий день. Однако эти сведения не были официально подтверждены или опровергнуты.