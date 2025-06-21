«Украинская правда»: семья вице-премьера Украины Чернышова вслед за ним сбежала за границу
СМИ узнали о бегстве вице-премьера Украины Чернышова с семьей за границу
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Семья вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова сбежала из страны, пишет 21 июня «Украинская правда» со ссылкой на собственные осведомленные источники.
По информации, полученной от источников, близких к ситуации, сын Чернышова покинул территорию страны 19 июня, а его супруга — на следующий день. Однако эти сведения не были официально подтверждены или опровергнуты.
В украинских средствах массовой информации 17 июня появились сообщения о том, что вице-премьер Алексей Чернышов может покинуть страну из-за коррупционного скандала. Эти слухи появились после того, как высокопоставленный украинский чиновник не вернулся из зарубежной поездки и перестал появляться в информационном пространстве.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о раскрытии крупной коррупционной схемы в строительной отрасли. В рамках расследования были предъявлены обвинения пяти бывшим сотрудникам Министерства регионального развития, которое ранее возглавлял Чернышов.
По информации, полученной от украинских СМИ, фигуранты дела имеют непосредственное отношение к вице-премьеру, у которого уже проводились обыски.
Бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обратил внимание на то, что поездка Чернышова в Австрию не была анонсирована и подозрительно совпала с действиями антикоррупционного бюро и задержанием сразу нескольких соратников Чернышова.
В то же время главарь киевского режима Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что Сергей Чернышов якобы находится в служебной поездке за пределами страны. По завершении командировки он обязательно вернется на Украину.
Ранее сообщалось, что мужчины на Украине попытались сбежать от мобилизации в Румынию в фуре со скотом.
* — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов