Глава Минобороны Украины Рустем Умеров для увольнения с должности руководителя Генштаба ВСУ Валерия Залужного должен проявить политическую волю и подать соответствующее представление президенту страны Владимиру Зеленскому. И всего делов.

Данную подсказку Умерову сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В своем аккаунте в соцсетях политик призвала минирста обороны Украины «вмешаться и проявить лидерство».

«Рустем Умеров — достаточно вашего представления президенту об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в вас верю. Времени мало», — заявила украинский нардеп.

Помимо разрешения конфликта между Зеленским и Залужным, увльнение последнего с должности главы Генштаба требуется также и для переформатирование фронта. Помимо этого, Безуглая призвала наказать ответственных за провал контрнаступления ВСУ генералов.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.