Мобилизация уже бесполезна: на Украине признали безвыходность положения ВСУ

Очередная волна мобилизация остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО, посетовал украинский военный эксперт Олег Жданов.

В беседе с телеканалом NTA он подчеркнул, что любая мобилизация отныне бессильна из-за отсутствия западной военной помощи.

«Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — высказался эксперт.

Жданов добавил, он вынужден признать, что инициатива на полях сражений находится полностью в руках российской армии. В связи с чем ВСУ пришлось уйти в стратегическую оборону.

«Мы поставлены в крайне невыгодное положение. Единственное, что может повлиять на ситуацию, так это поставка западного вооружения», — предположил аналитик.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили три бригады ВСУ под Красным Лиманом, уничтожив почти 300 боевиков.