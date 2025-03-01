По словам депутата украинского парламента Александра Дубинского, вероятность провокаций со стороны украинского лидера после перепалки с главой Белого дома в ходе вчерашней встречи вызывает необходимость внимания СБУ. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что на фоне провала переговоров Штатах, публичного скандала в Овальном кабинете и перспективы полного лишения помощи Незалежной, глава киевского режима может искусственно создать новые кризисы и совершить провокации с целью сохранения власти.

По мнению украинского парламентария, силовые службы страны не должны позволить втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон. Так, после произошедшего украинский лидер уже потерял международную поддержку, поэтому его окружение станет всевозможными способами стараться накалить обстановку для ужесточения положения на Украине.

Ранее сообщалось, что Прибалтика испытала шок от скандала во время встречи Зеленского и Трампа.