Украинские власти планируют увеличить срок обучения в школах до 12 лет, что, по мнению депутата Дубинского, вызвано катастрофическим положением демографической ситуации в стране. Его слова приводит «Лента.ру» .

На Украине грядут изменения в системе образования из-за серьезного демографического кризиса. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей, заявил в своем телеграм-канале, что власти пытаются незаметно ввести 12-летнее школьное образование.

По его мнению, это связано с резким сокращением числа первоклассников. В этом году их количество уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Дубинский опасается, что через десять лет в украинские университеты просто некому будет поступать. Он считает, что увеличение срока обучения в школе и сокращение числа вузов — попытка властей отложить решение проблемы.

