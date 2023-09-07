В Волгоградской области перехватили беспилотник

Об этом в четверг, 7 сентября, говорится в сообщении областной администрации, которая ссылается на губернатора Андрея Бочарова.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», – говорится в сообщении.

По данным Baza, целью атаки была одна из воинских частей в Городищенском районе. Инцидент произошел около 03:00.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать Ростовскую область. Вражеские беспилотник проник на территорию региона около 03:00. Есть некоторые разрушения. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три вражеских беспилотника. Один из них также был ликвидирован над Раменском районом Подмосковья.