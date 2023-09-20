В Воронежской области потерпел крушение самолет Су-34

В Министерстве обороны России сообщили, что в Воронежской области упал самолет Су-34. Об этом ведомство сообщило в среду, 20 сентября.

По данным ведомства, экипаж воздушного судна успел катапультироваться. Угрозы их жизни нет.

«Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», – отметили в Минобороны России.

Там же уточнили, что авария произошла около 10:00. Су-34 выполнял планово-тренировочный полет. Боекомплекта не было. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Су-34 – это советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

12 сентября Минобороны России также сообщило об аварии с самолетом Су-24. Воздушное судно потерпело крушение в Волгоградской области. Местность была безлюдной. Жертв и разрушений не было.

В июне СМИ сообщили о крушении самолета АН-24 в Воронежской области.

Ранее мы сообщали, что в США нашли обломки пропавшего истребителя F-35. Воздушное судно накануне пропало в окрестностях штата Южная Каролина. После того, как обломки были найдены, американские военные решили приостановить полеты воздушных суден в указанной местности.