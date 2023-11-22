Бойцы украинских ВС надеются на то, что израильская операция на территории Газы закончится, как можно скорее, потому что у них не хватает боеприпасов. Об этом сообщило британское издание The Times .

Недавно издание Axios сообщало о том, что Соединенные Штаты собираются передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для Украины.

Один из командующих украинскими ВС заявил о своей надежде на то, что Израиль как можно скорее завершит свою операцию в Газе. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ является критической и они сильно нуждаются в снарядах, минах и противотанковом оружии.

В бригаде этого же командующего были жалобы и на дезертиров. Один из украинских офицеров заявил, что из его роты сбежало около 20 бойцов. В общем состав этой роты насчитывал 114 человек.

Один из командующих батальоном сообщил также, что ВСУ вынуждены использовать британские БТР Bulldog, производства 1960-х годов. Он подчеркнул, что эта техника не подходит для наступлений.