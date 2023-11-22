В ВСУ заявили об успешной работе российской артиллерии и авиации

Российская артиллерия способна в любой момент нанести удар по позициям украинских ВС благодаря своему в воздушном пространстве. Соответствующее заявление сделал командир отделения российских ВС в беседе с корреспондентом японского издания Daily Shincho Хитоси Такасэ.

Как рассказал Такасэ, посетивший украинские позиции, ВСУ сильно уступают российской стороне в вопросах артиллерии. По словам корреспондента, звуки артиллерии РФ слышатся намного чаще украинских.

Главным преимуществом российской стороны журналист назвал воздушное пространство. Как заявил командир украинского отделения, русские тщательно наблюдают с неба за украинцами, и артиллерия может нанести внезапный удар в тот же момент, как украинский солдат займет огневую позицию.

Он также заявил, что военные РФ успешно продвигаются вперед, а их позиции становятся все ближе.