В WhatsApp* может появиться функция отправки видеосообщений

WhatsApp* разрабатывает функцию отправки видесообщений, которая будет доступная на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo.

«WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд», – говорится в сообщении разработчиков.

Для отправки ведеосообщений будет использоваться сквозное шифрование. Таким образом, никто, кроме собеседников, не сможет получить доступ к отправленному сообщению.

Ранее, в мае этого года, разработчики мессенджера сообщили, что добавили функцию редактирования отправленных сообщений. Вскоре она стане доступна для всех пользователей и операционной системы Android, и iOS.

Портал WABetaInfo отмечал, что разработчики соцсети раздумывали над добавлением такой функции еще в 2017 году, однако позже отказались от реализации этой идеи.

Функция редактирования сообщений и отправки видеоособщений доступна в Telegram с 2017 года.

В декабре 2022 года функция отправки видеоособщений появилась в российской соцсети «Вконтакте».

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской