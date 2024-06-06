В Запорожской области началась национализация активов украинских олигархов

На территории Запорожской области был запущен процесс национализации имущества, которое ранее принадлежало представителям крупного украинского бизнеса. Такое заявление сделал Юрий Гуськов, глава регионального министерства экономического региона. Его слова привели РИА Новости .

По его утверждению, все нормативно-правовые документы, которые требуются для данного процесса, уже согласованы и увязаны с законодательством.

«Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре», - указал он.

Гуськов выразил надежду, что уже к концу этого года бюджет Запорожской области будет наполнен конфискованными активами, с которыми правительство уже сможет работать. Для примера он назвал два предприятия, которые проходят национализацию. Это нефтехимический завод «Азмол» и производство от компании «Бердянские жатки». Оба они ранее принадлежали украинскому депутату Александру Пономареву.

Ранее сообщалось, что в России составлен список из 70 предприятий, которые находятся в старых регионах РФ и также подлежат национализации. В него попали такие гиганты как «Макфа» и ЧЭМК.