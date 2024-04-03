«Курс дела»: государство намерено изъять 70 крупных предприятий России

Источники « Курса дела » располагают информацией, что утвержден перечень 70 предприятий, которые в ближайшее время будут возвращены в собственность государства.

Сообщается, что предприятия будут изымать у собственников в разных регионах России. Насколько информация достоверная, станет ясно в ближайшее время. На данный момент Генпрокуратура назвала три финансово-промышленных группы, функционирующие на территории Южного Урала, которые необходимо обратить в госсобственность. Среди самых известных — ЧЭМК и «Макфа».

«Курс дела» прогнозирует, кто в регионе может стать следующим претендентом на возвращение активов государству.

Золотопромышленник Константин Струков считается одним из самых богатых людей в регионе. В последнее время у некоторых предприятий, которыми он владеет, образовалась большая задолженность.

Второй претендент — бизнес-империя «Увелка». Компания начинала с реализации гречки, а теперь предлагает широкий ассортимент различных круп и макаронных изделий. В регионе считают, что империю хотят приобрести более влиятельные федеральные олигархи. Возможно, она попадет под национализацию.

Агрохолдинг «Равис» в зоне риска из-за конфликта между его владельцами, в результате которого доля компании уже частично продана. Идут судебные иски.

Ранее мы сообщали, как Татарстан потерял контроль над градообразующим предприятием«Камаз».