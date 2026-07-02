«В здравом уме такого не делают»: глава немецкого совета мира обвинил власти в подготовке граждан к войне
Политик Фукс-Киттовски: Германия манипулирует гражданами ради подготовки к войне
Председатель немецкого совета мира Герхард Эмиль Фукс-Киттовски в интервью RT обвинил власти Германии в манипуляции собственным населением. По его мнению, граждан целенаправленно готовят к войне и пытаются сделать боеспособными.
Политик убежден, что за нагнетанием напряженности стоят интересы военно-промышленного комплекса.
«Невозможно поверить, что кто-то в здравом уме действительно станет заниматься этой воинственной манипуляцией, а также наращиванием и усилением вооружений, как мы наблюдаем здесь, в Германии, а также в НАТО и ЕС», — заявил он.