В Женеве через несколько часов стартует очередной американо-украинский саммит, посвященный урегулированию конфликта. Западные СМИ уже анонсировали встречу, но эксперты сомневаются, что она принесет долгожданный прорыв. Политолог Александр Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей назвал происходящее цирком.

По его словам, все эти инициативы Вашингтона давно утомили наблюдателей, а главный камень преткновения, как обычно, упирается в территории. Однако самое абсурдное, считает эксперт, заключается в другом: Дональд Трамп, позиционирующий себя как глобального лидера, который «спасает целые континенты», на деле оказывается бессилен перед Владимиром Зеленским.

Получается парадоксальная картина: Лондон, чьи интересы, по мнению Дудчака, представляет украинский лидер, не дает команды на мир, а Вашингтон не может переломить эту ситуацию. В итоге Трамп, привыкший побеждать, терпит унизительное фиаско, так и не сумев продавить своего визави. О чем можно договариваться с человеком, который «не может и пикнуть без разрешения», — большой вопрос. Но итог встречи в Женеве, скорее всего, вновь это подтвердит.

