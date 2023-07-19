В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры

Власти Житомирской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Такой информацией поделился глава областной военной администрации Виталий Буненко в своих соцсетях.

Какой именно инфраструктурный объект был поврежден, Буненко не уточнил.

Утром, 19 июля, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в том числе и в Житомирской и Хмельницкой областях. Также сигналы слышали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Ровенской областях

Также, в ночь на среду, 18 июля, украинская пресса сообщила о взрывах в Одессе. По словам мэра украинской столицы – Киева, в городе работали системы ПВО. Кроме того, взрывы слышались в Кропивницком в Кировоградской области.

Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины. ВС РФ начали жестче реагировать на действия киевского режима после теракта на Крымском мосту, который произошел в октября 2022 года.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с использованием надводных беспилотников. В результате удара было повреждено автомобильное полотно. Погибли два мирных жителя, пострадала несовершеннолетняя девочка. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.