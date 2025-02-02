В зоне СВО погиб бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов
Экс-командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб на СВО
Фото: [freepik.com]
Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов трагически погиб на боевом задании. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он отметил, что эта утрата стала значительной потерей для всех, кто знал его и уважал его труд.
«Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — написал Кожемяко.
Глава региона отметил, что в июне 2022 года совместно с Ефремовым был создан отряд «Тигр». Кожемяко подчеркнул, что это решение было обосновано ситуацией в России в условиях начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Губернатор добавил, что Ефремов был первым командиром отряда.
С марта 2024 года Ефремов возглавлял внутриполитический блок правительства Приморского края и занял пост вице-губернатора. На нем он отвечал за развитие края и улучшение жизни его жителей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жена ушла от парализованного ветерана СВО, забрав детей.