В Екатеринбурге от парализованного ветерана СВО ушла жена

В Екатеринбурге ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Волков пережил тяжелые испытания — его оставила жена, забрав детей. Об этом сообщило издание Ura.ru. Это произошло после того, как он получил серьезную травму и оказался парализован.

Александр был мобилизован в осенью 2022 года и впоследствии подписал контракт с Министерством обороны России, руководствуясь желанием служить и заботой о своих товарищах. Однако в июле 2023 года он получил минно-взрывную травму, после которой впал в кому.

Врачи прооперировали его в Санкт-Петербурге, где ему установили титановую пластину для восстановления черепа. Когда Александр пришел в сознание, его ожидавшая жена сообщила о намерении развестись, объяснив свое решение тем, что мужчина ей «таким» больше не нужен.

«Мама сообщила, что жена забрала детей, встретила другого мужчину и собирается выйти за него замуж», — рассказал мужчина.

По словам Александра, изначально врачи прогнозировали полную инвалидность из-за травмы мозга. Тем не менее, после курса лечения и реабилитации он сумел научиться передвигаться, хотя и при помощи инвалидной коляски.

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